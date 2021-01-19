ليبيا... اعتماد الآلية الخاصة باختيار المجلس الرئاسي والحكومة بنسبة تصويت 73 %

وقالت مصادر لمراسل "سبوتنيك"، أن الأعضاء صوانوا على آلية اختيار السلطة التنفيذية بنسبة 73 %.

وأكدت مصادر من ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن البعثة الأممية اعتمدت الآلية الخاصة باختيار الأجسام السياسية ( المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة)، بعد التصويت عليها.

وبحسب المصادر فقد صوت 51 عضوا بالموافقة على الآلية، فيما صوت 19 عضوا بالرفض، ورفض 2 من الأعضاء التصويت، كما امتنعا 2 من الأعضاء عن المشاركة.

وبحسب أعضاء الملتقى فإن الجولة الأولى من التصويت تتطلب الحصول على نسبة 63 بالمئة، وحال فشلها فإن الجولة الثانية تتطلب نسبة الـ (50+1)، فيما يتم الترشح لعضوية المجلس الرئاسي من داخل المجمع الانتخابي لكل إقليم.

ويشترط للتقدم لعضوية المجلس الرئاسي من الإقليم أن يتم الحصول على تزكيات من أعضاء المجمع الانتخابي لكل إقليم، بحيث يتطلب 8 تزكيات لكل متقدم من الغرب الليبي، و 6 تزكيات لكل متقدم من الشرق الليبي، 3 تزكيات لكل متقدم من الجنوب الليبي.

وبحسب المصدر يعتبر "فائزا وحيدا" بعضوية المجلس الرئاسي عن الإقليم إذا تحصل أي من المترشحين على نسبة 70 بالمئة من أعضاء المجمع الانتخابي للإقليم.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التوصل إلى آلية لاختيار السلطة المؤقتة، التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، وسيجري التصويت عليها بين أطراف الحوار الليبي الاثنين.

جاء ذلك وفق ما أوردته ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت.

وقالت ويليامز: إن "اللجنة الاستشارية التي رشحها أعضاء منتدى الحوار الليبي، والمجتمعة في جنيف، توصلت لاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة".

ومضت موضحة: "ستصوت الجلسة العامة على هذه الآلية يوم الاثنين".

واعتبرت أن هذا هو "أفضل مقترح يمكن التوصل إليه، ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وضمن المجموعات السكانية المختلفة"، مؤكدة أن "هذا الحل ليبي- ليبي ودورنا هو التيسير والدعم".

وقالت المسؤولة الأممية: إن "الاجتماعات شهدت روحا من الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلاد والشعب قبل كل شيء".

مع ذلك لم تستبعد المسؤولة الأممية أن يكون هناك "مفسدون وأشخاص يسعون إلى عرقلة العملية"، مضيفة "أعتقد أنهم أقلية".

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسا لبعثتها.

وأصدر المكتب الصحفي الخاص بالأمم المتحدة بيانا جاء فيه: "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (الاثنين)، تعيين السلوفاكي، يان كوبيتش، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا".