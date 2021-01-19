تسلل نحو 90 مهاجرا إلى إسبانيا من المغرب قفزا فوق السياج

أفادت حكومة مدينة مليلة الإسبانية ذات الحكم الذاتي، اليوم الثلاثاء، بمحاولة حوالي 150 مهاجرًا غير شرعي، الوصول إلى إسبانيا من المغرب، ونجح حوالي 90 منهم بذلك.

موسكو- سبوتنيك. نقلت وكالة "أوروبا برس" عن مكتب تمثيل الحكومة الإسبانية في مليلية أن 87 مهاجراً غير شرعي تمكنوا من دخول إسبانيا، وتم صد الباقين من قبل قوات الأمن المغربية، والحرس المدني الإسباني والشرطة الإسبانية.

وفي الوقت نفسه، ُذكر أن 78 شخصًا ممن انتهى بهم المطاف في الأراضي الإسبانية نُقلوا إلى مركز احتجاز مؤقت للمهاجرين في حين أصيب الباقون وهم في المستشفى.

هذا ويحاول المهاجرون من البلدان الأفريقية بانتظام تسلق الأسوار العالية المقامة على طول الحدود في جيبي "مليلية" و "سبتة"، حيث إنه وفقًا لوزارة الداخلية الإسبانية، تمكن 1755 مهاجرًا من القيام بذلك في عام 2020 ، وفي عام 2019 – 6300 شخص، في المجموع ، وصل خلال العام الماضي 41.8 ألف مهاجر إلى إسبانيا عن طريق البحر والبر ، وهو ما يزيد بنسبة 30 بالمئة عن رقم عام 2018 ، يذكر أيضاً أنه حاليا يصل التدفق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد عبر جزر "كناري" .