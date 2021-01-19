مصر... البدء في طباعة النقود البلاستيكية في يونيو... هل ستكون بديلة للورقية؟

كشفت تقارير مصرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم البدء في طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" بعد 5 أشهر.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإنه من المقرر طباعة النقود البوليمر في شهر يونيو/ حزيران، وذلك بعد الاطلاع على أحدث تكنولوجيا طباعة النقود، ومنها النقود البلاستيكية.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري لدار طباعة النقد، المهندس خالد فاروق، أنه سيتم البدء في طباعة النقود البوليمر بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري، المقرر افتتاحها في شهر يونيو المقبل.

وتابع أنه من المقرر البدء في طباعة النقود البوليمر خلال شهر يونيو وأنه سيتم البدء بطباعة فئة الـ10 جنيهات.

وبيّن أنه سيتم متابعة ردود أفعال المواطنين حول العملة الجديدة وقياس مدى الرضا عنها، منوها بأنه لن يتم استبدال النقود البوليمر الجديدة بالنقود الورقية المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معا في السوق.

وكان نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أعلن في شهر مارس/ آذار 2020 البدء في طباعة عملة بلاستيكية من فئة "10 جنيهات" من مادة البوليمر.

وأشار نجم إلى أن العملة الجديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والمتانة والسمك الأقل، وتتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن.

وتمتاز العملة البلاستيكية الجديدة بأنها مقاومة للماء وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة.

وتعد العملات البلاستيكية أقل تعرضا للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، كما أنه من الصعب تزويرها.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت عزمها طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من البوليمر.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها، المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وتستخدم ما يقرب من 28 دولة على مستوى العالم العملات المصنوعة من مادة البوليمر، ومن بينها أستراليا والبرازيل والصين وإندونيسيا وسنغافورة وكندا وبريطانيا.