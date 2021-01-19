تخوفا من رد إيراني... إسرائيل ترفع مستوى التأهب لقواتها الخاصة في البحر الأحمر

ذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في البحر الأحمر، على خلفية التوتر السائد مع إيران، خشية الانتقام لاغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني ، والعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأكد الموقع العبري أن التخوف الإسرائيلي من رد إيراني يأتي بعد إلقاء طهران اللوم على إسرائيل في واقعة اغتيال فخري زاده، وهو ما دفع بالقيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب إلى وضع القوات الخاصة لبلادهم في البحر الأحمر في حالة تأهب قصوى.

وأشار الموقع إلى أن تلك الوحدات تشمل أسطول الغواصات ووحدة "شييطت 13"، وهي الوحدة البحرية العسكرية الإسرائيلية، ذات الطابع الهجومي، لافتا إلى أن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية أبحرت مؤخرا من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، واختفت لعدة أسابيع تحت الماء.

وأوضح أن توجه الغواصة الإسرائيلية نحو البحر الأحمر وخليج عدن يعني توجيه رسالة قوية إلى إيران، مفادها أن تل أبيب جاهزة لكل السيناريوهات.

واغتيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستهداف موكبه قرب العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز، كما طالب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.