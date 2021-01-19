تسجيل
18:57 GMT19 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سوريو الحسكة يستقبلون عاما بلا فرح مغادرين آخر متخما بالحصار والحرب

    مسلحو "قسد" يعتقلون معلمين أكراد لاستمرارهم بتدريس المناهج العربية شرقي سوريا

    © Sputnik . Attia Al-attia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/1047683795_0:-1:1921:1080_1200x675_80_0_0_9888f53b4e68e57c2096badb22e0858c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101191047850146-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    ضمن سياسته وممارساته في محاربة ومنع مناهج وزارة التربية السورية، اعتقل تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، مجموعة من المعلمين الكرد الذي يقومون بتدريس مناهج الدولة السورية لأبناء مدينتهم شمالي محافظة الحسكة.

    وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن مسلحي ميليشيا "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، اعتقلوا اليوم الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني، مجموعة من المعلّمين في مدينة الدرباسيّة شمالي محافظة الحسكة، بسبب استمرارهم في تقديم دورات تعليمية سرية في المناهج العربية السورية، للطلبة الأكراد.

    تفجير إرهابي يستهدف خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا شمال شرق دمشق، سوريا 24 أغسطس 2020
    © Sputnik . Mohammad Damour
    سماع دوي انفجارات على الأطراف الغربية لمدينة حمص وسط سوريا
    وتابعت المصادر أنّ مسلحي التنظيم داهموا عدة منازل في مدينة الدرباسية واعتقلوا قرابة عشرة معلّمين واقتادوهم إلى جهةٍ مجهولة بسبب قيامهم بتقديمم دورات تقوية للطلبة "الأكراد" في مناهج وزارة التربية السوريّة للمرحلتين الإعداديّة والثانويّة، وذلك رغم إغلاق التنظيم جميع المدارس السورية في مدن محافظة الحسكة، باستثناء تلك التي تقع ضمن مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي.

    وأضافت المصادر أنّ المداهمات شكّلت هاجساً من الخوف لدى أبناء المدينة ممن يحاولون الحفاظ على المستقبل التعليمي لأطفالهم في ظلّ الضغوطات الأمنيّة المتصاعدة التي يفرضها التنظيم الموالي للجيش الأمريكي.

    وكشفت المصادر أنه في الأشهر القليلة الماضية اعتقل تنظيم "قسد" عددا من المعلمين وأبلغت آخرين بالكف عن تدريس الطلبة الأكراد والعرب في مناطق شمال محافظة الحسكة، تحت طائلة المسؤولية والاعتقال، مبينة بـأن الاعتقالات التي تواجه المعلمين، خصوصاً الأكراد منهم، يأتي على خلفية فشل الإجراءات القسرية التي فرضها التنظيم على السكان في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي، إذ تشهد المنهاج المسيسة التي فرضها، رفضاً شعبياً كبيراً حيث لم تقم إلا عوائل قليلة بإرسال أبنائهم إلى المدارس التي يسيطر عليها التنظيم.

    وتتكبد الأسر السورية من العرب والأكراد في محافظة الحسكة، أموالاً باهظة وظروفاً قاسية في سبيل إيصال أبنائهم إلى المدارس الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي، أو التعاقد مع معلمين ومدرسين خاصين لتعليم أبنائهم مناهج وزارة التربية السورية.

    الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم
    © AFP 2020 / HO
    "الرد جماعي".. معاهدة دفاعية لـ"محور المقاومة".. هل تضع حدا لهجمات إسرائيل؟
    وكانت مديرية التربية الحكومية في محافظة الحسكة وافقت خلال العام الحالي والماضي على افتتاح مدارس منزلية ضمن المدن والبلدات والقرى في أرياف محافظة الحسكة، وزودتها بالمعلمين والكتب والمستلزمات الأخرى بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين يرغبون هم وذويهم بدراسة المناهج الوطنية.

    ورغم قلة عددها ومعاناتها الزحام الشديد، والمضايقات المستمرة من قبل تنظيم "قسد"، إلا أن المدارس السورية تشهد إقبالا كبيرا من التلاميذ والطلاب الأكراد بشكل خاص، ومن بينهم أبناء قياديين وموظفين فيما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" التي شكلها مسلحو التنظيم في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا، وذلك رغم مواصلتهم منه الطلاب من الالتحاق بالمدارس الوطنية في مدينتي الحسكة والقامشلي تحت طائلة العقاب والغرامات المالية الكبيرة، في مسعى لتلافي تدني أعداد الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التي تعتمد المناهج الكردية.

    انظر أيضا:

    "الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي... صور وفيديو
    "غواصة نووية وتحركات"... إيران تكشف عن سبب المناورات العسكرية الأخيرة
    "الرد جماعي".. معاهدة دفاعية لـ"محور المقاومة".. هل تضع حدا لهجمات إسرائيل؟
    قلق في الأوساط العلمية.. الأرض دارت حول نفسها بسرعة كبيرة... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    سوريا, قسد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر للواجهة البحرية في بيرغن، النرويج
    أفضل عشر مدن صغيرة في العالم وفق "مؤشر المدن الصغيرة"
    تويتر يواصل في حظر الجمهوريين
    تويتر يواصل حظر الجمهوريين في أمريكا
    إنفوجرافيك... سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك