إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن كورونا

اتخذت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد.

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء اليوم الثلاثاء، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتمديد الإغلاق الحالي الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 10 أيام إضافية، أي حتى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة اتخذت قرارا أيضا بإلزام العائدين من الخارج بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بكورونا قبل رحلة العودة إلى البلاد بـ 72 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد طالبت بتمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين، في حين قال نتنياهو إنه يؤيد تمديد الإغلاق لمدة عشرة أيام، ودعم حزب "أزرق أبيض" تمديد الإغلاق لفترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة اليوم: "نحن بحاجة لاتخاذ قرار فوري بشأن تمديد الإغلاق".

وأشار رئيس الوزراء إلى حفل زفاف أقيم الليلة الماضية في مدينة بني براك لليهود المتشددين، في القدس المحتلة، ووصفه بـ "سفك الدماء"، قائلًا:

إنني أدعو جميع مواطني إسرائيل، وأولئك أيضا الذين شاركوا في حفل الزفاف الفضيحة في بني براك، للتوقف عن خرق القانون. وهذا سفك دماء. وأتوقع من الشرطة أن تتعامل بيد من حديد ضد جميع الذين يخرقون القانون".