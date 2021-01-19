وسط تفعيل منظومة الإنذار... إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل

صرح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه بلاده، وسقطت في منطقة مفتوحة، في وقت تم تفعيل منظومة الإنذار.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القذيفة الصاروخية أطلقت من القطاع وسقطت في منطقة مفتوحة في غلاف غزة، دون وقوع إصابات تذكر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سقطت أمس الاثنين، قذيفتين صاروخيتين من القطاع ناجية مستوطنة أشدود ولكنهما سقطا في البحر المتوسط، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة حفر أنفاق تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

#عاجل قبل قليل اطلقت قذيفة صاروخية من قطاع #غزة نحو #إسرائيل حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط pic.twitter.com/RUN6xXgFmx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2021

وأوضحت الصحيفة العبرية أن إطلاق القذيفة الصاروخية اليوم وقذيفتي أمس تأتي في ظل ما شهدته منطقة قطاع غزة حالة من الهدوء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويذكر أن الموقع الإلكتروني "واللا"، قد أكد، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الشاباك زعم أن العام الماضي 2020 كان أقل الأعوام في تنفيذ العمليات "الإرهابية" الفلسطينية المنطلقة من الضفة الغربية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا إحباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، خلال العام الماضي 2020 فقط.

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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/AMZMgOsPjM — חדשות 13 (@newsisrael13) January 19, 2021

وأكد التقرير الإسرائيلي انخفاض حدة التوتر بين بلاده وحركة حماس في العام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل إلى تهدئة، وأن هناك تخوفات فعلية من احتمالية اندلاع تصعيد جديد خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والأحوال الاجتماعية المتردية التي يمر بها قطاع غزة.

وأشار تقرير "الشاباك" الإسرائيلي إلى أن التهديد الرئيس في السنوات المقبلة هو تعاظم قوة حماس، نتيجة لاستمرارها في تحسين قدراتها العسكرية في غزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.