رئيس وزراء المغرب: لقاحات كورونا تذهب للدول الغنية

أعرب رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن انزعاجه من عدم حصول بلاده على إمدادات اللقاحات، معتبرا أن اللقاحات تذهب إلى الدول الغنية وتلك التي تنتجها.

وقال العثماني أمام مجلس المستشارين (البرلمان)، إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي لقاحات على الرغم من طلبه 65 مليون جرعة لقاح من شركتي "أسترا زينيكا" البريطانية و"سينوفارم" الصينية.

واعتبر العثماني أنه "من الطبيعي أن تقوم الدول المطورة للقاحات باقتناء أولى الجرعات المنتجة لنفسها"، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وقال، إن "البعض لجأ إلى المضاربة من أجل شراء اللقاحات بأثمنة تتجاوز ضعفها بخمس مرات، أو أكثر، هذه ظروف ندرة عالمية تشكو منها جُل الدول".

وكان مسؤولون في المغرب قد وعدوا بالبدء في إطلاق حملة تطعيم مجانية خططوا لها اعتبارا من منتصف ديسمبر/ كانون الأول تستهدف 25 مليون شخص أعمارهم تتجاوز 18 عاما.

ولم تتمكن أي دولة في أفريقيا حتى الآن من إطلاق برنامج تطعيم جماعي. ورغم ذلك فإن المغرب، كبعض الدول الأفريقية الأخرى، شارك في تجارب سريرية للقاح "سينوفارم".

وسجل المغرب نحو نصف مليون إصابة بفيروس كورونا وقرابة ثمانية آلاف وفاة، في حين توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاده بنسبة 7.2 في المئة في 2020.