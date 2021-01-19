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    جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن

    "أنصار الله" تتوعد بالرد على أي خطوة عدائية من الولايات المتحدة

    © AP Photo / Hani Mohammed
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    توعد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بالرد على أي "خطوة عدائية"، على خلفية تصنيف واشنطن الجماعة منظمة إرهابية.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام، وفقاً لتلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" اليوم

    "إذا قامت أمريكا بأي خطوة عدائية فإن حق الرد من طرفنا مكفول ومحفوظ"، مضيفا "نحن في مواجهة اعتداء وعدوان، وما تقرره القيادة والجانب العسكري هو خيار مشروع ومكفول".

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ماسكا بيده اليمنى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبيسراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء التوقيع على اتفاق الرياض في السعودية
    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
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    وتابع "العديد من الدول صنفتها أمريكا إرهابية، وإيران اليوم برغم المعاناة تستفيد من الوضع لرفع قدراتها الداخلية"، مشيرا إلى "أن المجتمع الدولي سارع للتواصل معنا للتأكيد أن التصنيف الأمريكي لا يعنيهم وأكدوا أن أمريكا تتصرف بتهور في مختلف القضايا".

    واعتبر المتحدث باسم "أنصار الله" أن التصنيف الأمريكي امتداد لتدخلات واشنطن في اليمن، قائلا "أمريكا استخدمت كل خياراتها ضد شعبنا منذ عقود عبر تدخل السفارات في الحكم والتدخل في كل الحروب والفتن العسكرية والقرارات المعرقلة لتقدم شعبنا".

    واتهم عبد السلام، الولايات المتحدة بـ "عرقلة اتفاق السلم والشراكة (اتفاق بين الرئاسة وجماعة أنصار الله على تقاسم السلطة في عام 2014 بعد سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء)، بعد أن أشرفوا على الاغتيالات والعمليات الأمنية البشعة من تفجيرات وغيرها".

    وذكر أن "السفير الأمريكي كان منذ بداية العدوان، هو من يحدد تفاصيل التفاوض، والتدخل السياسي الأمريكي قائم منذ بداية العدوان".

    ورأى المتحدث باسم "أنصار الله" أن "العدوان على اليمن أمريكي والحصار مفروض من أمريكا، والسعودية هي أداة التنفيذ فقط"، معتبراً أن "العدوان الشامل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لم يصل إلى نتيجة، والتصنيف الأمريكي هو آخر ما لديها".

    وقلل عبد السلام من تداعيات تصنيف جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية، قائلاً "لا تداعيات سياسية ولا اقتصادية ولا إنسانية للتصنيف الأمريكي لأننا قطعنا كل هذه المراحل".

    انظر أيضا:

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