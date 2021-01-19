ظريف يرحب بدعوة قطر للحوار بين دول الخليج وإيران

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، بدعوة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى حوار شامل بين دول الخليج وطهران.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر :" إيران ترحب بدعوة أخي وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى حوار شامل في منطقتنا".

وأضاف ظريف قائلا:" كما أكدنا دائما، الحل للتحديات التي تواجهنا يكمن في التعاون لتشكيل منطقة قوية بشكل مشترك: يسود فيها السلام والاستقرار والازدهار والتحرر من الهيمنة العالمية والإقليمية".

Iran welcomes my brother FM @MBA_AlThani_'s call for inclusive dialogue in our region



As we have consistently emphasized, the solution to our challenges lies in collaboration to jointly form a 'strong region': peaceful, stable, prosperous & free from global or regional hegemony. — Javad Zarif (@JZarif) January 19, 2021

​وكان وزير خارجية قطر دعا الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران، في مقابلة لتلفزيون بلومبرغ تم بثها اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية القطري إنه:" يأمل أن يحدث هذا وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث".

وأشار إلى أن هذه رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن بلاده ستقوم بتسهيل المفاوضات، حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوعين على مصالحة خليجية أنهت خلافا بين قطر وأربع دول استمر لثلاث سنوات ونصف.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم جماعات متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية الشهر الجاري في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.