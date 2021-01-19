ليبيا... سقوط قتلى ومصابين بانفجار مخازن أكاديمية الدراسات البحرية غرب طرابلس

قالت مصادر من وزارة الصحة الليبية بحكومة الوفاق، إن حريقا نشب بالأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور وأدى إلى وفاة اثنين من قادة الأكاديمية، وإصابة خمسة آخرين.

وبحسب تأكيد مصدر لـ"سبوتنيك"، فإن الحريق امتد إلى مخازن الذخيرة الأمر الذي أدى إلى انفجار كبير بالمخزن توفى إثره آمر الأكاديمية البحرية العميدـ أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.

في السياق ذاته، هرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ولم يتم حصر الضحايا بشكل كامل حتى الآن.

يتبع...