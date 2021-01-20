الجيش اليمني: قتلى من "أنصار الله" في كمين وقصف شمالي البيضاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال عملية لقواته في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، إن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، أوقعوا مجموعة من عناصر الحوثيين في كمين مُحكم جنوب جبل صوران بجبهة نَاطِع شمالي البيضاء".

وأضاف أن "الكمين أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين وجرح آخرين".

وأشار إلى "استهداف مدفعية الجيش، بالتزامن، مواقع وتحصينات للحوثيين في جبل البرك جنوب شرقي جبل صوران"، مؤكداً "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجيش اليمني إحباط محاولة تقدم لجماعة الحوثيين باتجاه مواقع منطقة المشيريف ووادي اللب شمالي البيضاء، مؤكداً تكبيدها قتلى وجرحى.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، استثناء الجانب الإنساني والإغاثي من العقوبات المفروضة على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على خلفية تصنيفها "تنظيما إرهابيا"، وذلك عبر إصدار إعفاءات وتراخيص.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر أربعة تراخيص عامة تشمل الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية وبعض المعاملات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، واستبدال الأجزاء والمكونات أو تحديثات البرامج.