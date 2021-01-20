"لن أسمح بتأجيل الانتخابات العراقية"... رسالة صارمة من مقتدى الصدر

أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء أمس الثلاثاء، أنه "لن يسمح بتأجيل آخر لموعد الانتخابات المبكرة في البلاد".

وقال الصدر، بعد ساعات من إعلان الحكومة تأجيل موعد الانتخابات المبكرة إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "إذا بقيت الحياة فلن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات، وخلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والكف عن الصدامات والمهاترات".

وشدد الصدر: "يجب أن نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب"، مؤكدا أنه من أشد المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

وصوت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته، أمس الثلاثاء، على تحديد 10 أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من 6 يونيو/ حزيران، عقب يومين من اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل الانتخابات البرلمانية لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

وفي يوليو/ تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة. وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".