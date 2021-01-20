وزير الدفاع التونسي ينسحب من جلسة عامة

انسحب وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الأربعاء، من الجلسة العامة في البرلمان.

وأفادت إذاعة "موازيك إف إم" التونسية، أن عددا من النواب عبروا عن امتعاضهم من بعض العبارات الواردة في كلمة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي خلال الجلسة العامة.

واعتبروا قول الوزير إنّ "وافدين من مناطق داخلية شاركوا في الاحتجاجات في الساحل" أمر مرفوض.

وتقدم البرتاجي باعتذاره عما بدر منه وأكد سحبه ''للكلمة''، من الجلسة المخصّصة للتداول في الوضع الأمني في البلاد.

وشهدت تونس على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.

وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى بمحافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.

وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية، كما شهدت عدة مناطق في العاصمة التونسية، على غرار حي التضامن (من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة) والملاسين وفوشانة والسيجومي، احتجاجات وأعمال شغب وسرقة وتخريب لبعض المنشآت.

وعلى أثر هذه الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القُصّر.

كما حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، الشباب في بلاده من "المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبثّ الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم".