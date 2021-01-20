سوريا تدين "ممارسات عدوانية" للقوات الأمريكية شمال شرقي البلاد وتطالب بسحبها

أدانت دمشق، اليوم الأربعاء، ما وصفته بممارسات عدوانية أمريكية شمال شرقي البلاد، مطالبة بسحب القوات الأمريكية من المنطقة بشكل غير مشروط.

وجاء في بيان نشرته الخارجية السورية حمل رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للممارسات العدوانية شبه اليومية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية".

وأضافت أنه "تم خلال الأعوام الماضية رصد تحركات عدوانية شبه يومية لقوات الاحتلال الأمريكي، من عمليات سرقة ممنهجة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية والنفط من الجزيرة السورية، إضافة إلى إدخال تعزيزات عسكرية ضخمة شبه يومية وتجهيزات لوجستية وأسلحة متنوعة ومعدات وآليات عسكرية من العراق إلى بعض القواعد العسكرية الأميركية غير الشرعية".

وجددت دمشق المطالبة "بالانسحاب الفوري وغير المشروط لهذه القوات من أراضيها".