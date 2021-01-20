الحكومة المصرية تكشف حقيقة تعطيل "النظام الإلكتروني" لتغريم المواطنين

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة تعطيل "النظام الإلكتروني" لتغريم المواطنين.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن ما تم تداوله بشأن تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي، شائعة.

وأضاف البيان: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مال، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء".

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، موضحةً أن "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم"

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي عطل فني في ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكتروني بأي جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أي غرامات مالية، مشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.