استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوبي بغداد

وقبل يومين قتل نائب ضابط بالجيش العراقي، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد خلال نقلها.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.