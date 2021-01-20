"الاتحاد" الإماراتية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى الدوحة

أعلنت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، اليوم الأربعاء، عن موعد استئناف رحلاتها الجوية بين أبوظبي والدوحة.

وقالت الشركة في بيان، إنها سوف تعاود استئناف الرحلات التجارية بين أبوظبي والعاصمة القطرية، منتصف فبراير/شباط المقبل، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأوضحت أن هذه الخدمة تبدأ برحلة يومية على متن طائرة إيرباص A320 وطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر.

إلا أنها قالت إن "هذه الخطوة رهناً بالموافقات الحكومية المختصة"، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران "مع عودة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة قطر، يدعم استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين".

واعتبر أن إضافة وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات في خضم جائحة كورونا هي "خطوة نحو العودة التدريجية إلى جدول الرحلات العادي إلى المزيد من المدن على شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية".

يأتي ذلك بعدما أسدلت قمة العلا التي عقدت بالسعودية، في الخامس من الشهر الجاري، الستار على أزمة خليجية خيمت على المنطقة منذ أكثر من 3 سنوات، قطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة.