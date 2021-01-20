تسجيل
16:27 GMT20 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ

    وكالة: قطر تتعهد لمصر بتغيير سياسة "الجزيرة" وعدم التدخل في شؤونها

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 12
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047462130_0:5:1968:1112_1200x675_80_0_0_e9b3b8d21dce17a760dbaf76550c4bf8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101201047859174-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7/

    قال مصدران من المخابرات المصرية لوكالة "رويترز" إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، يوم السبت الماضي، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.

    وأضاف المصدران أنه تعهد كذلك بتغيير في توجه قناة تلفزيون "الجزيرة" القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة.

    وقالا كذلك إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة "الإخوان المسلمين"، وإن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون "تحت الاختبار"، حسب تعبير أحد المصدرين، وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده في تطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها.

    وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
    © REUTERS / POOL
    وزير خارجية قطر يكشف لأول مرة طبيعة العلاقات مع الإمارات بعد المصالحة الخليجية

    وكانت وزارة الخارجية المصرية قد صرحت في بيان، اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

    تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على إنهاء مقاطعة الدول الأربع لقطر، والتي بدأت في 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

    وقال بيان الخارجية المصرية "تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

    واتخذت خطوات بالفعل لاستئناف العلاقات بين قطر والدول الخليجية الثلاث لكن مصر كانت الأسبق في اتخاذ خطوة رسمية.

    وقال وزير الخارجية السعودي، يوم السبت الماضي، إن المملكة تتوقع إعادة فتح سفارتها في قطر خلال أيام واستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.

    وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية يوم 12 يناير الجاري، واستؤنفت رحلات الطيران بين البلدين.

    وكان إنهاء المقاطعة واحدا من سلسلة اتفاقات رتبتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بهدف تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران.

    وعندما أُعلنت المقاطعة دعت مصر وحلفاؤها قطر إلى قطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب مطالب أخرى. وحظرت مصر الجماعة عام 2013 بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، عضو الجماعة من منصبه في ذلك العام قبل انتخاب قائد الجيش، آنذاك، عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد في العام التالي.

    وسُجن أغلب زعماء الجماعة في مصر ولجأ أعضاء آخرون إلى قطر أو تركيا.

    ومصر والإمارات على خلاف أيضا مع تركيا وقطر في ليبيا حيث تساند مصر والإمارات طرفا في الحرب الأهلية الدائرة هناك، في حين تساند تركيا وقطر الطرف الآخر.

    انظر أيضا:

    وزير خارجية قطر يكشف لأول مرة طبيعة العلاقات مع الإمارات بعد المصالحة الخليجية
    ظريف يرحب بدعوة قطر للحوار بين دول الخليج وإيران
    مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, مصر, قطر, السيسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الحمام العراقي، وهو حمام بخار تقليدي، وسط انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في النجف، العراق، 15 يناير/ كانون الثاني 2021
    ضد جميع الأمراض... الحمام الشعبي في العراق
    ليس هكذا يتصرف الحلفاء!
    الناتو لتركيا: ليس هكذا يتصرف الحلفاء
    إنفوجرافيك... 10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع
    10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك