الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن خضوع الرئيس عبد المجيد تبون، لعملية جراحية في ألمانيا، وكانت على مستوى قدمه اليمنى والتي كللت بالنجاح.

وجاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كللت بالنجاح"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أفاد البيان الرئاسي بأن الرئيس عبد المجيد تبون، من المقرر أن يعود إلى أرض الوطن "خلال الأيام القادمة".

وقد صرح الرئيس تبون، يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبيل مغادرته أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا، باحتمال إجراء عملية جراحية على قدمه، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا"، وأضاف بأنه سيعود خلال الأيام القادمة بعد انتهاء العملية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، ونقل إلى ألمانيا للعلاج وظل هناك شهرين، وبعد عودته للجزائر في 29 ديسبمر/ كانون الثاني الماضي، اضطر للرجوع إلى ألمانيا لمواصلة العلاج وإجراء عملية جراحية بسيطة على مستوى قدمه اليمنى نتيجة مضاعفات فيروس "كورونا".