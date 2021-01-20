تظاهرة في صنعاء احتجاجا على تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

نظم مئات الأشخاص في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأربعاء، تظاهرة اعتراضا على قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية منظمة إرهابية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وهم يحملون لافتات تندد بالقرار.

ونقلت الوكالة عن أحد المشاركين في التظاهرة قوله إنهم خرجوا للتعبير عن رفضهم للقرار الأمريكي، واصفا الولايات المتحدة بأنها "أم الإرهاب".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن عدوان "الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الشعب اليمني مستمر"، معتبرا أن "ذلك لن يضيف أي جديد".

يذكر أن القرار الأمريكي الذي يمنع التعامل المباشر مع "الحوثيين"، دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

في المقابل تعهّد فريق الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة النظر فورا في قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

وتسيطر "أنصار الله" على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من اليمن منذ 2014، وتخوض معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليا يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/ مارس 2015.