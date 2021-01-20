خطوة مفاجئة... تغير حساب السفير الأمريكي في إسرائيل ليشمل الضفة الغربية وغزة

غيرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعريف سفيرها لدى إسرائيل على "تويتر" ليصبح "سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، قبل أن تتراجع بعد وقت قصير.

جاءت الخطوة التي لم تتضح دوافعها حتى الآن، بعد نحو ساعتين من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن متحدثة باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل قولها: "هذا ليس تغييرا في السياسة ولا مؤشرا على تغيير السياسة في المستقبل".

وأضافت القناة: "في الوقت نفسه، قال مسؤولون في إدارة بايدن في محادثات مغلقة اليوم إنه فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وسياسة الإدارة في الوقت الحالي، فهي منع نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) من تصعيد الموقف مع الفلسطينيين".

Biden Admin adds to US Ambassador to Israel the title US Ambassador to Israel, the West Bank, and Gaza https://t.co/lCyYjWgCfa pic.twitter.com/8y10NfWE6l — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 20, 2021

لكن بعد وقت قصير، عاد حساب السفير إلى ما كان ليصبح "السفير الأمريكي لدى إسرائيل"، فقط.

وكان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان قد أنهى مهام عمله اليوم، وقد عرف بمواقفه المؤيدة للاستيطان الإسرائيلي، والمتشددة تجاه الفلسطينيين، فيما لم تعلن واشنطن عن تسمية خلفا له حتى الآن.

ونقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في مايو/آيار 2017 في خطوة أثارت غضب فلسطينيا واسعا، وذلك بعد اعترافه أواخر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.