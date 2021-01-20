إيران تطالب باتخاذ خطوة أممية بشأن سوريا

وصف السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا بأنها غير شرعية ولا إنسانية، داعيا إلى إلغائها فورا.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات روانجي جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن حول التطورات السياسية والشؤون الإنسانية في سوريا، اليوم.

وقال تخت روانجي:

إن إجراءات الحظر الأحادية اللاشرعية المفروضة من قبل أمريكا وبعض الدول الأخرى على الشعب السوري تأتي في الوقت الذي يعاني هذا الشعب من الأعمال الإرهابية وكذلك تفشي فيروس كورونا.

وتابع روانجي، أنه "في مثل هذه الظروف فإن فرض إجراءات الحظر اللا إنسانية هذه التي تستهدف الأفراد الأضعف أكثر من غيرهم، تعد كذرّ الملح على جراح الشعب السوري، ومن شأنها أن تؤدي إلى منع عودة اللاجئين والنازحين في الداخل إلى ديارهم والحيلولة دون إعادة الإعمار في هذا البلد.

وشدد روانجي على رفض بلاده إجراءات الحظر غير القانونية واللا شرعية، مطالبا بإلغائها فورا، بدعوى أن موقف إيران الحاسم هو حل الأزمة السورية سلميا.

وأضاف روانجي، قائلا:

إننا نؤكد أهمية عملية آستانا في المساعدة ببلورة العملية السياسية السورية، كما ندعم الأنشطة الراهنة لمنظمة الأمم المتحدة في سوريا.

وطالب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة بمواصلة مكافحة جميع "الجماعات الإرهابية"، على اعتبار أن تواجد هذه الجماعات وأنشطتها الاجرامية لا تهدد فقط أمن ووحدة أراضي سوريا فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا للسلام والأمن الإقليميين.

وشدد تخت روانجي، السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، على مواصلة بلاده دعمها لسوريا، حكومة وشعبا، من "أجل التغلب على تهديدات الإرهاب والاحتلال الأجنبي والعمل على إعادة الإعمار وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية".