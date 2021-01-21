وزارة الصحة الإماراتية: تطعيم  50% من السكان بنهاية مارس

قالت وزارة الصحة الإماراتية إنها ستدعم الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف سكان البلاد المؤهلين للحصول على اللقاح حتى شهر مارس/آذار المقبل

وبحسب "البيان" الإماراتية، فإن الوزارة أكدت أنها ستوفر مراكز خارج إمارة أبوظبي لتقديم اللقاح، بما فيها مراكز خدمات الفحص.

ولفتت إلى أن اللقاح سيكون متوفراً وبالمجان في أكثر من 218 منشأة صحية ومجلس الأحياء ومركزاً في جميع مناطق الدولة، مشيرة إلى أنه "يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا".

من جانبه كان عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة الإماراتي قد شدد على أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار كورونا.

وأشار إلى أن تعاون الوزارة مع دائرة الصحة في أبوظبي وتوحيد الجهود في حملة التطعيم، سيسرّع للوصول إلى الهدف المنشود وهو تطعيم 50% من سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح بحلول نهاية مارس.

أما عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، فقد شدد على أن اللقاحات المتداولة في الإمارات قد خضعت لإجراءات علمية وتنظيمية صارمة لضمان سلامتها وفعاليتها وجودتها.

ودعا آل حامد الجميع لأخذ اللقاح وعدم التردد في اختيار التطعيم لضمان حماية الأرواح وسلامتهم وحماية صحتهم وصحة مجتمعهم.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإماراتية كانت قد أعلنت، الأحد الماضي، خفض الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا من 18 إلى 16 عاما.

وذكرت الوزارة أنه جرى تضمين جميع المواطنين والمقيمين بداية من عمر 16 سنة للفئات المستوفية لشروط أخذ اللقاح، في إطار الحملة الوطنية للقاح كورونا.

وتوفر الدولة لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان اللقاح الذي صنعته شركة "سينوفارم" الصينية الحكومية، باستثناء إمارة دبي وحدها من بين الإمارات السبع، حيث توفر للمواطنين والمقيمين حق الاختيار بين لقاحي "سينوفارم" و"فايزر-بيونتيك".