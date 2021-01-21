ارتفاع حصيلة هجومي بغداد إلى 28 قتيلا و"العمليات المشتركة" تكشف خدعة "الإرهابي الأول"... فيديو

ارتفعت حصيلة هجومين انتحارين شهدتهما العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، إلى 28 قتيلا و73 جريحا.

واستهدف تفجير انتحاري مزدوج سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة التفجيرين الارهابيين في منطقة الباب الشرقي ارتفعت الى 28 شهيداً و73 جريحاً".

وفي سياق متصل، قال الخفاجي في تصريح متلفز إن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وأضاف أن هذا الانفجار "أعقبه انفجار ثان وقع بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأظهر مقطع مصور لحظة وقوع الانفجار الثاني،عندما اجتمع الناس لمساعدة وإخلاء الجرحى في الانفجار الأول.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الهجومين، وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، في حديث لصحيفة "بغداد اليوم" إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله".

وأضاف أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول".

في سياق متصل، شهد محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد والتي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، انتشار أمني مكثف وتم غلق بواباتها الرئيسية عقب الهجومين الانتحاريين، بحسب "السومرية نيوز".