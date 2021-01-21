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    رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب

    حتى 8 فبراير... لبنان يمدد الإغلاق أسبوعا آخر

    Mohamed Azakir
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    وافق مجلس الوزراء​ اللبناني على تمديد قرار الإغلاق الكامل حتى صباح يوم الاثنين الموافق 8 فبراير/ شباط 2021.

    وبحسب منشور موقع عليه من رئيس مجلس الوزراء اللبناني ونشره موقع "النشرة" فقد تم تمديد قرار الإغلاق أسبوعا آخر.

    مسح ميداني في المناطق اللبنانية لتقييم واقع تفشي كورونا
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    الإغلاق الشامل… هل يعمق جراح لبنان الاقتصادية؟

    وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع في الـ5 من يناير/ كانون الثاني الجاري على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من الخميس 7 يناير، حتى صباح الأول من فبراير.

    وقد جاء قرار الإغلاق الكامل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا.

    وقد تضمن المنشور الصادر اليوم تأكيدا على أن تمديد قرار الإغلاق جاء بعد طلب اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك في اجتماعها الذي تم صباح اليوم الخميس 21 يناير/ كانون الثاني.

    وقد أكد المنشور على أنه سيعاد النظر في الموعد المحدد بالاستثناءات أو استثناء بعض الحالات الطارئة أو المستجدة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد أعرب عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان، في ظل تفشي فيروس كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة.

    وعلل دياب عشية بداية الإغلاق أنه يأتي "حتى نتفادى الانهيار الصحي"، مؤكدا أنه "لا معنى للاقتصاد من دون حياة والإجراءات لن تنفع إذا لم يلتزم الشعب اللبناني".

    وشدد دياب على أن "المُفاضلة بين الاقتصاد وبين صحتنا وحياتنا. "انا بختار الحياة.. انتبهوا على حالكم حتى تحموا أهلكم، والله يحميكم"، معتبرا أن "كثيرين انتقدوا قرار الإقفال العام بسبب كورونا، وأنا أتفهم معاناتهم، وضع لبنان مثل كل دول العالم بالمفاضلة بين الحياة والوضع الإقتصادي وأنا أختار الحياة والصحة، نقوم بجهدنا للحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن".

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    الكلمات الدلالية:
    إغلاق, فيروس كورونا, لبنان
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