بعد تأخر "فايزر" في التوريد... الصحة الكويتية: نعيد ترتيب مواعيد تلقي اللقاح

وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فإن الوزارة أكدت أنها ستعيد ترتيب المواعيد مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة فايزر المنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى الكويت وجميع دول العالم.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إنه "نظراً إلى تأخر شركة فايزر المنتجة للقاح كورونا «فايزر-بيونتك» عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج، فإن الوزارة بصدد إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى أن نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم".

وكانت شركة فايزر قد قالت إنها ستتأخر في توريد الكميات الخاصة بشهر يناير/كانون الثاني على وجه التحديد، بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

ووفق المصادر، فإن تلقي اللقاح سيكون اختيارياً، لا إجبارياً، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة اشتراط بعض الدول على المسافرين القادمين إليها مستقبلاً أن يكونوا قد تلقوا اللقاح، الأمر الذي قد تضطر معه بعض الشرائح إلى الحصول عليه.