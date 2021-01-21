اليوم العالمي لـ "الهولوكوست" يشهد حدثا هو الأول من نوعه

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن ذكرى "الهولوكوست" تشهد حدثا هو الأول من نوعه.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلاله أنه لأول مرة تشارك دول عربية في فعاليات اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

لأول مرة تشارك دول عربية في فعاليات اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست.



سيحضر شخصيات بارزة من الإمارات 🇦🇪 والبحرين 🇧🇭 بينهم شاهد على الهولوكوست ناطق بالعربية اجتماعا عبر الزووم حول المحرقة النازية. نظمت المبادرة مؤسستا "معا نكفل بعضنا البعض" و"إسرائيليون". pic.twitter.com/Mc6IlmKDKM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 21, 2021

وأفادت الصفحة بأنه ستحضر شخصيات بارزة من الإمارات والبحرين، بينهم شاهد على الهولوكوست ناطق بالعربية اجتماعا عبر "الزووم" بشأن اليوم العالمي للهولوكوست، أو الذكرى الـ76 للمحرقة النازية "الهولوكوست" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية بأن المبادرة نظمتها مؤسستا "معا نكفل بعضنا البعض" و"إسرائيليون".

وفي السياق نفسه، سبق أن احتفت إسرائيل بتصريحات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، بشأن معاداة السامية، في شهر يونيو/تموز الماضي.

"الشيخ الذي يتصدى لمعاداة السامية"



هكذا أبرز الإعلام الإسرائيلي تصريحات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى الذي أدان إنكار المحرقة ومعاداة السامية ودعى الى بناء الحوار بين مسلمون ويهود. وصفه الاعلام الإسرائيلي بأنه صوت قوي ورائد ضد التطرف، يعبر عن الاسلام المعتدل pic.twitter.com/LjLdgdAUJQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 11, 2020

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، في تغريدتها بتاريخ 11 يونيو الماضي، "إن الإعلام الإسرائيلي أبرز تصريحات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الذي أدان إنكار المحرقة ومعاداة السامية، ودعا إلى بناء الحوار بين مسلمين ويهود. وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه صوت قوي ورائد ضد التطرف، يعبر عن الإسلام المعتدل".

وأرفقت الخارجية الإسرائيلية هذه التغريدة بتقرير عن وزير العدل السعودي السابق، محمد العيسى، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، والذي جاء تحت عنوان "الشيخ الذي يتصدى لمعاداة السامية".

بالفيديو.. الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة اوشفيتس. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست pic.twitter.com/LngkXguboM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 23, 2020

وفي تغريدة أخرى لـ"إسرائيل بالعربية"، نقلت على لسان محمد العيسى أنه "بينما عاش اليهود والعرب جنبا إلى جنب على مدى قرون، من المحزن أننا ابتعدنا في العقود الأخيرة عن بعضنا البعض. نحن ملزمون حاليا بإعادة بناء جسور الحوار وأواصر الشراكة بين مجتمعاتنا".

ويشار إلى أن العيسى زار معسكر "أوشفيتز"، في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع إحياء إسرائيل الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية في مؤتمر دولي حضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.