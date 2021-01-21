السعودية تعلق استخدام لقاح فايزر بسبب تأخر إمداداته إلى البلاد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تأجيل تطعيم السكان باللقاح الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية ضد فيروس كورونا، بسبب تأخر وصول إمدادات اللقاح إلى البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة:"إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج".

— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 20, 2021

وبدأت المملكة العربية السعودية، في 17 كانون الأول / ديسمبر، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، حيث سجل أكثر من مليوني شخص في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية، فقد تم رصد أكثر من 365.5 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة منذ بداية انتشار الوباء، وتعافي 357177 مريضًا، وتسجيل 6338 حالة وفاة.