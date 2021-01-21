ليبرمان: نتنياهو مستعد لتعيين خالد مشعل وزيرا... فيديو

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ليس لديه مشكلة في تعيين رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس، خالد مشعل، وزيرا في حكومته.

وأجرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، حوارا مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أوضح من خلاله أن نتنياهو لا يتورع في تعيين مشعل وزيرا في أي حكومة بزعامته.

"נתניהו לא סופר בני אדם, הוא סופר מנדטים" - @AvigdorLiberman עולה להתקפה נגד רה"מ @netanyahu: "מוכן למנות את חאלד משעל לשר ביטחון אם הוא יבטיח לו תמיכה בחוק הצרפתי"

על התוכנית הכלכלית של השר @Israel_katz, אמר יו"ר @Beytenu: "שוחד בחירות"

מתוך #כנסתהבוקר עם @YuvalKarni pic.twitter.com/iski99gnow — ערוץ כנסת (@KnessetT) January 21, 2021

ويأتي تصريح ليبرمان، تعليقا على دخول بلاده في انتخابات برلمانية للكنيست، في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، وهي الانتخابات الرابعة خلال عامين فقط.

وأشارت قناة "الكنيست" في مجمل تقريرها أو حوارها مع وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أن ليبرمان يهاجم نتنياهو، على خلفية تقرب الأخير للمجتمع العربي، ومحاولته كسب الأصوات العربية في إسرائيل.