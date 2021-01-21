ليبرمان: نتنياهو مستعد لتعيين خالد مشعل وزيرا... فيديو

وأجرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، حوارا مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أوضح من خلاله أن نتنياهو لا يتورع في تعيين مشعل وزيرا في أي حكومة بزعامته.
"נתניהו לא סופר בני אדם, הוא סופר מנדטים" - @AvigdorLiberman עולה להתקפה נגד רה"מ @netanyahu: "מוכן למנות את חאלד משעל לשר ביטחון אם הוא יבטיח לו תמיכה בחוק הצרפתי"— ערוץ כנסת (@KnessetT) January 21, 2021
על התוכנית הכלכלית של השר @Israel_katz, אמר יו"ר @Beytenu: "שוחד בחירות"
מתוך #כנסתהבוקר עם @YuvalKarni pic.twitter.com/iski99gnow
ويأتي تصريح ليبرمان، تعليقا على دخول بلاده في انتخابات برلمانية للكنيست، في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، وهي الانتخابات الرابعة خلال عامين فقط.
وأشارت قناة "الكنيست" في مجمل تقريرها أو حوارها مع وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أن ليبرمان يهاجم نتنياهو، على خلفية تقرب الأخير للمجتمع العربي، ومحاولته كسب الأصوات العربية في إسرائيل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)