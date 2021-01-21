ميشال عون: ارتفاع أعداد المصابين يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الخميس، عن تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل للبنان، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إلى غاية 8 شباط/ فبراير المقبل، وأنه تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية.