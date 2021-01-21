مصر تعلن عن خطوة جديدة لدعم قطاعي الطيران والسياحة

كشفت وزارة السياحة والآثار في مصر، اليوم الخميس، عن خطوة جديدة لمساعدة قطاع السياحة وتحفيز الطيران.

وأعلنت الوزارة البدء، من اليوم، في تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون الواحد، وذلك حتى نهاية العام الجاري، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز الطيران، بحسب موقع "المصري اليوم".

وأشار بيان لوزارة السياحة إلى أن هذه التخفيضات تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثالث بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، والذي عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية أوائل يناير الجاري.

ولفت البيان إلى أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحى وتحفيز الطيران، في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

ونقل البيان عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قوله إن "هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على هذين القطاعين الحيويين".

وأشاد وزير السياحة والآثار بالمبادرة، معتبرا أنها "ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي".