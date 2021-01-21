سفير لبنان في موسكو: لا مانع لدينا من تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو نصار، أن بلاده لا تمانع في تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال فيما إذا كان لبنان سيقوم بتسجيل اللقاح الروسي: "أكيد لا مانع لدى الجانب اللبناني من تسجيل اللقاح الروسي".

وتابع قائلا: "وبحسب علمي هناك شركات في القطاع الخاص اللبناني والروسي تتواصل مع وزارة الصحة في بيروت لشراء هذا اللقاح وإدخاله إلى لبنان".

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق من اليوم الخميس، تمديد فترة الإغلاق الكامل للبلاد حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويشهد لبنان منذ مطلع العام، تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد التي تجاوزت حاجز الـ6000، وكذلك في عدد الوفيات اليومية التي تخطت عتبة الـ60.

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية قد تصبح مركزا لتوريد لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووافقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

من جانبه قال رئيس الصندوق كيريل دمترييف: "الإمارات العربية المتحدة هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في الشرق الأوسط. نحن نقدر التعاون مع المنظمين الإماراتيين ونرحب بالموافقة على لقاح "سبوتنيك V". يلتزم صندوق الاستثمار المباشر الروسي بمساعدة الإمارات في الحصول على اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا. إن قرار إدراج "سبوتنيك V" في محفظة اللقاحات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هو خطوة مهمة تساهم في حماية المواطنين من خلال واحد من أفضل اللقاحات في العالم".

يشار إلى أن "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.