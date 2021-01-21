سفير مصر في لبنان: تطبيق الدستور هو الحل

قال السفير المصري في لبنان، ياسر علوي، اليوم الخميس، إن تطبيق الدستور هو الحل لكل أزمات لبنان.

جاءت تصريحات السفير المصري خلال زيارته إلى مقر البطريركية اللبنانية، ولقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بحسب ما نشر حساب السفارة المصرية في لبنان عبر موقع "فيسبوك".

وناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحتين المحلية واﻹقليمية.

وثمن الدبلوماسي المصري المواقف الوطنية التي تليق بالصرح البطريركي العريق وتمسك البطريرك كراع رئيسي للتقاليد الدستورية والمصالح الوطنية في لبنان.

وحذر علوي من استمرار الفراغ، الذي اعتبره كارثة ومقامرة بحياة اللبنانيين وصحتهم وأرزاقهم يجب التصدي لها، وليس ورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب آنية ضيقة، بحسب قوله.

وذكر السفير المصري "نضم صوتنا لصوت البطريرك، بضرورة التمسك بالتطبيق الصحيح واﻷمين للدستور هو الطريق الوحيد لخروج لبنان من المأزق الحالي".

وتابع بقوله "بدونه لن يعود الدعم العربي والدولي للبنان بما يساعده على استعادة مكانته ودوره الرائدين".

واستكمل علوي بقوله "تطبيق الدستور هو الطريق والمخرج الوحيد من اﻷزمة، والالتفاف على الدستور كارثة، والتلويح بالفراغ، أي فراغ وكل فراغ، هو خطيئة كبرى بل وجريمة، وقد آن اﻷوان لأن نتجاوز ذلك كله".