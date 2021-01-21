وزيرة مصرية: لن نتأخر عن دعم أشقائنا في السودان دائما

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، إن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التي تربط شعبي البلدين.

وتزور الوزيرة السودان في إطار مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة الـ 38 لمعرض الخرطوم الدولي، وتحدثت لعدد من وسائل الإعلام السودانية، عقب وصولها لمطار الخرطوم الدولي، بحسب وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ".

واستقبل الوزيرة في المطار مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، والسفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الزيارة تأتي في إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة الـ 38 لمعرض الخرطوم الدولي، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية؛ بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان".

وشددت الوزيرة إلى أن "العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التي تربط شعبا البلدين"، مشيرة إلى أن "مصر دائمًا لا تتأخر عن دعم أشقائها في السودان".

وقالت جامع إن "الزيارة تتضمن إلى جانب افتتاح المعرض عددًا من الفعاليات؛ حيث سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية إلى جانب عقد اجتماع لمجلس الأعمال في البلدين، منوهةً في هذا الإطار إلى أن الوفد المصري يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصري الراغبين في الاستثمار في السوق السودانية، وكذا المساهمة في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية المُشتركة خلال المرحلة المقبلة".

ومن جانبه، أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني أن تنمية التعاون الصناعي المُشترك مع مصر يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن "بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في تطوير وتحديث الصناعة السودانية".

ولفت إلى "أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في البلدين لدعم التعاون الاقتصادي المُشترك وتحقيق الرخاء للشعبين المصري والسوداني".