رئيس مؤسسة النفط الليبية: نحن بحاجة للاستقرار والميزانية لصيانة إنتاج الخام

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن بلاده في حاجة إلى تحقيق الاستقرار ووضع الميزانية لصيانة إنتاج النفط الخام.

وأشار صنع الله، خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، إلى أن "صيانة التعافي الكبير لإنتاج الخام الذي شهدته ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية إنما يتوقف على الاستقرار والميزانية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف صنع الله: "آمل أن نستطيع صيانة (الإنتاج) لكن هذا يتوقف على استقراره، عدم حدوث حصار جديد، والميزانية".

وتابع: "حتى مع تعافي الإنتاج الليبي ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فإن الأسعار مازالت جيدة وتتحسن".

ولفت إلى أن "تخفيضات إنتاج أوبك+ تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق".

وقال صنع الله: "يعطيكم هذا مؤشرا على الوضع السيء للبنية التحتية في ليبيا، خط الأنابيب هذا عمره أكثر من 60 عاما".

وأضاف أن مؤسسة النفط تجري مناقشات مع شركائها بشأن أوجه المساعدة التي يمكن تقديمها للمؤسسة على صعيد تمويل المشاريع، إذا عجزت الحكومة الليبية عن توفير ميزانية ملائمة. وتابع: "شركاؤنا حريصون على المساعدة في هذا الصدد".

وارتفع إنتاج ليبيا النفطي ارتفاعا قويا منذ الرفع التدريجي في سبتمبر/ أيلول، لحصار ضربته لثمانية أشهر قوات من شرق البلاد، وذلك بعد تهاويه إلى 100 ألف برميل يوميا.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني، قالت مؤسسة النفط إن الإنتاج انخفض 200 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق خط أنابيب رئيسي لإجراء أعمال صيانة.