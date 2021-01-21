وزير الرياضة المصري يتحدث عن "تورتة نادي الجزيرة" أمام البرلمان

كشف وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، آخر تطورات واقعة "تورتة نادي الجزيرة" التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صبحي، أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن هناك لجانا مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة، بحسب ما نشره موقع "اليوم السابع".

وأضاف الوزير أن "هناك جزاءات سيتم تطبيقها وتوجهنا صباحا إلي هناك ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر".

وعلقت دار الإفتاء المصرية على تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين الماضي، لكعكة عيد ميلاد أقيم في نادي الجزيرة المصري، والتي تتضمن محتوى فاضحا وخارجا عن الآداب العامة.

وأكدت في بيان رسمي لها أن "نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته".

وألقت الشرطة المصرية القبض على صانعة الكعكة المثيرة للجدل، بتهمة تصنيع حلوى بأشكال خادشة للحياء، بحسب تقارير مصرية محلية.

وأكدت باكية في التحقيقات معها أن إحدى عضوات نادي الجزيرة الكائن في حي الزمالك بالقاهرة حضرت إلى محل الحلوى الخاص بها، وأعطت لها صورا فاضحة، وطلبت منها إعداد تورتة وحلويات بتلك الأشكال، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد إحدى أعضاء النادي.