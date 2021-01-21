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    الخطوط الجوية القطرية

    الخطوط الجوية القطرية تضيف الوجهة الـ12 لها في أمريكا

    © REUTERS / Murad Sezer
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    كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية عن أنها أضافت وجهة أخرى لرحلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح مجموع وجهاتها هناك 12.

    وبحسب موقع "مباشر قطر"، فقد أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية إضافة وجهتها الـ12 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع استئناف رحلاتها إلى أتلانتا بواقع 4 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2021.

    مصر للطيران
    © AFP 2020
    خطوة مصرية جديدة بشأن عودة الرحلات الجوية مع قطر

    وأعلنت الشكرة القطرية أيضا أنها ستزيد من عدد رحلاتها، بحيث ستضيف 13 رحلة أسبوعيّاً، وبذلك يصبح مجموع رحلاتها 83 رحلة أسبوعيّاً إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وأوضحت الشركة أيضا أن الزيادة جاءت تحديدا في عدد رحلاتها إلى أتلانتا بواقع 4 رحلات أسبوعيا، و10 رحلات أسبوعيا لكل من شيكاغو ودالاس فورت وورث.

    وستدشن القطرية، في 14 مارس/آذار المقبل، رحلة يومية إلى هيوستن، و3 رحلات أسبوعيا لميامي، وزيادة رحلات سان فرانسيسكو بواقع رحلة يوميا، و4 رحلات لمدينة سياتل.

    وتعد سياتل الوجهة الجديدة السابعة التي تضيفها الخطوط الجوية القطرية لشبكة وجهاتها العالمية منذ بداية انتشار الجائحة، والوجهة الجديدة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية

    يذكر أن الشركة القطرية لها رحلات حاليا إلى أكثر من 120 وجهة، وتعتزم زيادة عددها لتصل إلى 130 وجهة عالمية بحلول نهاية شهر مارس 2021.

    جدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت، أمس الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعودة الرحلات نحو دبي وأبوظبي الأسبوع المقبل.

    ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: إنها "ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارا من 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، وإلى أبوظبي في 28 من نفس الشهر".

    وكانت قمة العلا قد انعقدت في الخامس من يناير الجاري، بالسعودية، وشهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الخطوط الجوية القطرية, أمريكا, قطر
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