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    وزارة الخارجية المصرية

    بعد تعهد قطر... تقارير تكشف طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والقاهرة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    كشفت تقارير صحفية مصرية، طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، عقب قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإنهاء الخلافات.

    ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، أمس، عن مصادر في الخارجية المصرية، أن السفارة المصرية في الدوحة استأنفت أعمالها بشكل مباشر.

    وقالت المصادر إن التمثيل المصري الدبلوماسي في قطر سيكون على مستوى "قائم بأعمال".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ
    © AFP 2020 / -
    خبير: تشكيل لجان من مصر وقطر لوضع محددات العلاقات المستقبلية

    وأوضحت المصادر أن الوزير المفوض المصري، أحمد سمير، يباشر حاليا عمله بصفته القائم بأعمال السفارة المصرية في الدوحة، والتي كانت تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.

    وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان رسمي لها، أمس الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالا بالخطوات التنفيذية فى إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العلا.

    وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة والدوحة تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

    وتأتي تلك التقارير بعد ما ورد في وقت سابق، حول تعهد قطر بتغيير سياسة قناة "الجزيرة" القطرية وعدم التدخل في شؤون مصر.

    وقال مصدران من المخابرات المصرية لوكالة "رويترز" إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، يوم السبت الماضي، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.

    وأضاف المصدران أنه تعهد كذلك بتغيير في توجه قناة تلفزيون "الجزيرة" القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ
    © AFP 2020 / -
    مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

    وقالا كذلك إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة "الإخوان المسلمين"، وإن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون "تحت الاختبار"، حسب تعبير أحد المصدرين، وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده في تطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها.

    وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية يوم 12 يناير الجاري، واستؤنفت رحلات الطيران بين البلدين.

    وكان إنهاء المقاطعة واحدا من سلسلة اتفاقات رتبتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران.

    انظر أيضا:

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    مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر
    خبير: تشكيل لجان من مصر وقطر لوضع محددات العلاقات المستقبلية
    الكلمات الدلالية:
    قناة الجزيرة, العلاقات الدبلوماسية, الخارجية المصرية, قطر, مصر
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