محمد بن زايد يعلق على تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا ويكشف أمنيته

كشف ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن أمنيته في تعقيبه الأول على تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وغرد ابن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء".

كما أكد ولي عهد أبوظبي على "تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء..ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 21, 2021

​وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، أمس الأربعاء، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.