غرامة تصل لـ500 ألف ريال... تحذير من النيابة العامة السعودية

وجهت النيابة العامة السعودية، اليوم الخيس، تحذيرا بشأن مخالفة الإجراءات الصحية عند الدخول والخروج من منافذ المملكة.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، إن الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة تتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها.

تتخذ الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها،ويحظر على مشغلي وسائل النقل في المنافذ حال الدخول عدم التقيد بالتعليمات الصحية المقررة في هذا الشأن واقتران ذلك بسلوك إجرامي يوجب المساءلة الجزائية المشددة pic.twitter.com/ENkvYEfyC8 — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) January 21, 2021

وأضافت "يحظر على مشغلي وسائل النقل في المنافذ حال الدخول عدم التقيد بالتعليمات الصحية المقررة في هذا الشأن واقتران ذلك بسلوك إجرامي يوجب المساءلة الجزائية المشددة".

وأشارت إلى أن كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة، عليه الالتزام، عند الوصول والمغادرة، بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وأكدت النيابة أن كل مشغل أيضا، عليه أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقًا للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وأوضحت النيابة أنه دون إخلال بالعقوبات الآتية غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته، أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.

وأشارت النيابة العامة السعودية، إلى أنها تتولى التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.