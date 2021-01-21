قرقاش بعد تصريحات أغضبت قطر: نفتح صفحة جديدة لأجل خليج عربي مستقر

قام وزير الشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، عبّر من خلالها عن طي صفحة الماضي مع قطر وفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل للوصول إلى خليج عربي مستقر ومزدهر.

وقال قرقاش في تغريدته: "من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات".

من الكويت إلى مسقط مرورا بالرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نصبو إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، وننظر إلى المستقبل بكل ثقة وبإرادة صلبة وعزيمة واثقة، هذا هو شعورنا في الإمارات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 21, 2021

​وجاءت هذه التغريدة عقب تصريحاته الأخيرة حول استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في أن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد علقت حول هذه التصريحات، في أنها لا تليق بمستوى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الخليجية".

يذكر أنه في الـ 5 من يناير/ كانون الثاني الجاري، انعقدت "قمة العلا" في السعودية، وشهدت إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.