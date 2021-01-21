وزير الخارجية السعودي: متفائلون بعلاقة ممتازة مع الولايات المتحدة تحت حكم بايدن

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تفاؤله بأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون "ممتازة" تحت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

وأوضح الوزير في تصريحات لقناة "العربية" السعودية: "متفائلون بعلاقة ممتازة مع أمريكا" تحت إدارة الرئيس جو بايدن، مضيفًا أن التعيينات الجديدة في الإدارة الأمريكية الحالية "تدل على تفهمها للملفات المشتركة".

وفي تطرقه للملف الإيراني، أضاف ابن فرحان "على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه".

وزير الخارجية السعودي للعربية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 21, 2021

وبعد تولي بايدن، تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى الملف النووي الإيراني، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

وقالت بساكي "أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران، ومعالجة القضايا الأخرى محل الاهتمام".

وتابعت "يجب على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل مواصلة ذلك".

يذكر أنه تم تنصيب جو بايدن، الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، أمس الأربعاء، الذي تحدث في رسالة تنصيبه عن ضرورة تجاوز الانقسامات العمقية في البلاد التي تفاقمت خلال أربع سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسبق أن أعرب بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب، في حال عودة طهران في المقابل إلى تطبيق كامل مسؤولياتها بموجب الصفقة.