الجيش الإسرائيلي ينشر صورا جديدة لغولدا مائير في حرب أكتوبر

نشر الجيش الإسرائيلي صورا جديدة لرئيسة الوزراء الراحلة غولدا مائير أثناء مشاركتها في اجتماعات عمليات حرب أكتوبر 1973 (يوم كيبور).

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الخميس، فإن أرشيف الجيش الإسرائيلي كشف عن هذه الصور لأول مرة.

وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة لقاء مائير بكبار القادة العسكريين والجنود في اجتماعات إحاطة.

كما يظهر في الصور وزير الدفاع الإسرائيلي الراحل موشيه ديان وكبار المسؤولين العسكريين، وهم يشاركون في اجتماعات مع القوات الإسرائيلية.

🇮🇱 The Defense Ministry's @IDF #Archive has released the pictures from meetings held by then-prime minister #GoldaMeir during the #YomKippur War. 📸 Have a look at them:https://t.co/lu94iXqk9q — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 21, 2021

​وذكرت الصحيفة أن حرب السادس من أكتوبر كانت في الأغلب بمثابة مفاجأة كاملة لإسرائيل.

© Sputnik مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

وأشارت إلى أن تحذير استدعاء قوات الاحتياط جاء بعد فوات الأوان، قبل أن تشن الجيوش المصرية والسورية هجوما مشتركا مباغتا في هضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء.

وبحسب الصحيفة فإن الحرب التي استمرت حتى 26 أكتوبر 1973، دونت في تاريخ إسرائيل على أنها إخفاق.

وأوضحت أنها شهدت مقتل 2688 جنديا إسرائيليا وجرح آلاف آخرين وأسر المئات، بينما تم تدمير أو إتلاف أكثر من 1000 دبابة ومئات الطائرات الإسرائيلية.

واستقالت رئيسة الوزراء الإسرائيلية عقب الحرب وسط انتقادات وفقدان ثقة الجمهور بالحكومة.