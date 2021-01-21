البحرين: قطر لم تبد أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة معنا

علق وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، على العلاقة مع قطر بعد قمة العلا التي جرت في السعودية، مؤكدا أن الدوحة لم تُبدِ بعد البيان الختامي أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع المنامة.

وقال الزياني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين "بنا": إن "السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات".

وأضاف، "على قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

وأكد أن "وزارة الخارجية البحرينية بعثت رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر ، بناء على مقررات بيان العلا، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلق من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة".

وأشار إلى أن "البحرين تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا وثباتا"، منوها إلى أن "البحرين دولة مؤسسات وتؤمن بالتكامل الخليجي، لهذا رحبت المملكة بصدور بيان العلا، كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية".

وشدد على أن "البحرين تلتزم ببيان العلا"، مؤكدا إعلان شؤون الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين، ودعوة مجلس الوزراء إلى التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه.