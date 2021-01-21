السعودية: الدول الأربع متفقة على أهمية مصالحة قطر وفتح السفارة خلال أيام

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، في حوار له مع قناة "العربية": إن "اتفاق "العلا" سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي".

وأوضح ابن فرحان، أن "اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه".

كما أكد أن "جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر"، مضيفاً أن "فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام وهناك فريق فني سعودي يعمل على ذلك".

هذا وكان مجلس التعاون الخليجي قد توصل خلال قمة العلا التي عقدت في السعودية قبل أسبوعين إلى اتفاق على إعادة اللحمة بين دول المجلس. ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قطعت عام 2017.

كما شدد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، على "وحدة الصف الخليجي، وتكاتف دول المجلس في وجه التهديدات والتدخلات، بالإضافة إلى ذلك، التأكيد على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج".