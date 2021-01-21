إعلام: السودان بصدد إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

ذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أن السودان بصدد إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، المعتمد منذ أكثر من ستة عقود.

ونقلت القناة عن مصدر سوداني رفيع المستوى أن السلطات السودانية تعمل على تفعيل اتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرا بين تل أبيب والخرطوم.

وأشار المصدر إلى أنه في إطار التفعيل سيتم إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي تم اعتماده في عام 1958.

واعتبر المصدر أن الهدف من ذلك هو وضع الأسس الأولى لبناء وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وشدد على أن هذا التفعيل يندرج ضمن أولويات المجلس السيادي في السودان.

وقبل نحو أسبوعين، وقع السودان، رسميا على الانضمام لـ"اتفاقيات أبراهام" مع الولايات المتحدة وذلك في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال زيارة تاريخية أجراها وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ومثل الجانب السوداني في التوقيع وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي، وزير الخزانة.

ونصت الاتفاقية على "ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام".

وبذلك أصبح السودان هو الدولة العربية الثالثة التي توقع على الاتفاقيات المذكورة بعد الإمارات والبحرين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل الشهر الماضي حيز التنفيذ.