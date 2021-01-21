سوريا... إرهابيو "جبهة النصرة" ينفذون 17 هجوما في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أفاد اللواء فياتشيسلاف سيتنيك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن عناصر جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية) نفذوا 17 هجوما في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.

وقال سيتنيك في إفادة إعلامية، اليوم الخميس، "في منطقة خفض التصعيد بإدلب، سُجل 17 هجوماً من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية (بما في ذلك 15 هجوماً بحسب الجانب السوري) منها في محافظة حلب - هجومان بمحافظة إدلب - ثماني هجمات في المحافظة. اللاذقية - هجومان بمحافظة حماة - خمس هجمات".

وبحسب قوله، "لم يتم تسجيل أي قصف من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف سيتنيك أن "الشرطة العسكرية الروسية واصلت تسيير دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب من العجمي على طريقين في اتجاه بوزجيكلي وقرقوزاك".