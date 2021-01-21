دمشق تدين الاعتداءات الإرهابية في بغداد

أدانت الحكومة السورية الاعتداءين الإرهابيين الذين وقعا في وقت سابق اليوم في بغداد وتدعو إلى تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب.

نشرت الخارجية السورية على موقعها الالكتروني تصريحا لمصدر رسمي قال فيه: إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين".

وأضاف المصدر أن "هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة تظهر مجدداً الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب حتى القضاء على هذه الآفة بشكل كامل والتي تشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتابع المصدر، "الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن تضامنها وتعاطفها الكامل مع العراق الشقيق إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى قيادة وشعب العراق الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

وكان انفجاران انتحاريان قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، واستهدفا سوقاً شعبياً في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وكان الناطق باسم الجيش العراقي يحيى رسول قد أوضح أن "إرهابيين انتحاريين فجرا أنفسهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس"، موضحا أن الهجوم "أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

وعقب التفجير، شهدت بغداد انتشارا أمنيا مكثفا وإغلاقا للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.