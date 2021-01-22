عدوان إسرائيلي على أرياف دمشق وحماة وطرطوس‎

تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الجمعة، لأهداف معادية في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق الشمالي الشرقي أثناء محاولتها استهداف مواقع عسكرية في المنطقة.

وأفاد مراسل "سبوتنك" إن ذلك جاء "بالتزامن مع تصدي المضادات الأرضية لمجموعة أخرى من الصواريخ في ريفي حماة وسط البلاد، وطرطوس على السواحل السورية"

وقال بيان لوزارة الدفاع السورية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في "حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

ونفى مراسل "سبوتنيك" في طرطوس استهداف أي من مناطق المدينة وريفها، مؤكدا أن الأصوات التي سمعت في أرجاء المحافظة ناجمة عن الانفجار الأولي لإطلاق صواريخ (م ط).